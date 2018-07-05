Житель Большеберезниковского района был оштрафован за ненадлежащее содержание пасеки

В Большеберезниковском районе Республики Мордовия был оштрафован владелец пасек, который нарушил правила содержания пчел.

Во время проверки пасеки, расположенной в селе Пермиси, представители Россельхознадзора обнаружили, что данная территория не по всему периметру огорожена глухим забором, зелеными насаждениями и прочими сооружениями.

Общая площадь данной пасеки составляет 25 соток.

В итоге владелец пасеки был привлечен к административной ответственности. Мужчине предстоит выплатить штраф в размере 500 рублей. Также гражданину было выдано предписание об устранении нарушения.

Источник: ursn-rm.ru