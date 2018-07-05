Жительница Рузаевки была осуждена за похищение имущества клиентов салона сотовой связи

В Рузаевке была осуждена директор салона сотовой связи, обвиняемая похищении чужого имущества.

Было установлено, что в период с октября по декабрь минувшего года 28-летняя жительница Рузаевки, занимая должность директора салона сотовой связи, использовала свои полномочия в корыстных целях. Девушка вносила в кредитные договора клиентов несоответствующую действительности информацию о стоимости и наименовании товаров, которые приобретали клиенты.

В результате указанных действий обвиняемой пострадавшим был причинен материальный вред в размере 8930 рублей.

Решением суда преступница была приговорена к 1 году лишения свободы условно.

Источник: vs.mor.sudrf.ru