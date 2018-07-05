В Мордовии началась реставрация игуменского корпуса Санаксарского монастыря

В Республике Мордовия начались масштабные работы по реставрации игуменского корпуса в Рождества - Богородичном Санаксарском мужском монастыре.

После реставрации указанный объект культурного наследия приобретет практически первозданный вид. Строители очень бережно укрепляют фундамент и снимают штукатурку. Кроме того, в настоящее время проводятся работы по заливке фундаментов храмов и зданий монастырского комплекса.

По предварительным данным, реставрационные работы завершатся осенью нынешнего года.

Монастырь был основан в 1659 году и получил название от расположенного у его стен озера Санаксар.

По информации «Известий Мордовии».