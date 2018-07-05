Суд оштрафовал Рузаевскую межрайонную больницу

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Рузаевский районный суд в очередной раз оштрафовал Рузаевскую межрайонную больницу.
В ходе проведения специальной проверки было установлено, что помещение лестничного крыла-перехода на второй этаж в клиническую лабораторию указанного медицинского учреждения находится в аварийном состоянии. Имеют место многочисленные трещины, заделанные монтажной пеной, помимо этого, разрушена штукатурка, а на потолке наблюдаются следы сырости и плесени.
Территория аварийного участка была ограждена лентой.
Рузаевский районный суд, ознакомившись с результатами указанной проверки, принял решение об избрании в отношении медицинского учреждения меры наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.
Источник: vs.mor.sudrf.ru