Суд оштрафовал Рузаевскую межрайонную больницу

Рузаевский районный суд в очередной раз оштрафовал Рузаевскую межрайонную больницу.

В ходе проведения специальной проверки было установлено, что помещение лестничного крыла-перехода на второй этаж в клиническую лабораторию указанного медицинского учреждения находится в аварийном состоянии. Имеют место многочисленные трещины, заделанные монтажной пеной, помимо этого, разрушена штукатурка, а на потолке наблюдаются следы сырости и плесени.

Территория аварийного участка была ограждена лентой.

Рузаевский районный суд, ознакомившись с результатами указанной проверки, принял решение об избрании в отношении медицинского учреждения меры наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Источник: vs.mor.sudrf.ru