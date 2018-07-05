Владимир Волков призвал сохранить наследие ЧМ-2018

Глава Республики Мордовия Владимир Волков заявил о необходимости сохранения наследия ЧМ-2018.

Соответствующее заявление глава региона сделал во время совместного заседания общественной палаты Республики Мордовия пятого и шестого созывов.

Владимир Волков заявил, что главным наследием ЧМ-2018 является волонтерское движение. По словам главы региона, местная власть должна сделать всё для того, чтобы волонтерские центры не снижали уровень своей активности. Владимир Волков призвал обратить особое внимание на кадровый потенциал волонтеров.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru