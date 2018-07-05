Жительница Мордовии, без спроса прокатившаяся на машине знакомого, предстанет перед судом

В Старошайговском районе Республики Мордовия предстанет перед судом 23-летняя девушка, которая решила без спроса покататься на машине своего знакомого.

В ночь на 6 мая нынешнего года 23-летняя обвиняемая и её знакомый находились на обочине автомобильной дороги, пролегающей между селами Старое Шайгово и Шувары. В определенный момент девушка решила без спроса прокатиться на машине марки ВАЗ-21121, которая принадлежит её знакомому. Подсудимая незаметно от владельца автомобиля села за руль и отправилась покорять ночные магистрали. Стоит отметить, что у девушки нет водительского удостоверения. Проехав всего лишь 600 метров, обвиняемая потеряла контроль над управлением, вследствие чего автомобиль опрокинулся.

Девушка полностью признала свою вину.

В скором времени суд вынесет приговор в отношении обвиняемой.

Источник: vs.mor.sudrf.ru