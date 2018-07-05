МТС и МАИ будут вместе готовить специалистов для IT-отрасли

Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и Московский авиационный институт подписали соглашение о сотрудничестве в области подготовки магистров по программам «Машинное обучение и управление большими данными» и «Проектирование высоконагруженных интернет-сервисов».

Благодаря сотрудничеству МТС и МАИ образовательные программы будут адаптированы под реальные задачи бизнеса, связанные с созданием цифровых продуктов, аналитикой и управлением большими данными. Студенты МАИ получат возможность пройти оплачиваемую стажировку в МТС. На протяжении двух лет магистры под руководством ведущих разработчиков, тимлидов и архитекторов компании будут строить Foris Business Framework — облачное решение для быстрого вывода новых продуктов на рынок, проектировать архитектуры высоконагруженных систем, разрабатывать web-интерфейсы, строить NoSQL хранилища и развивать новые продукты МТС. По итогам стажировки магистры будут разбираться в SOA-архитектуре, протоколах SOAP и REST, системах класса BPM, овладеют программированием, в том числе, на языках C#, SQL, HTLM, JS и многими другими актуальными и востребованными у работодателей навыками.

Выпускники программ смогут работать аналитиками в области Big Data, специалистами по машинному обучению и искусственному интеллекту, системными аналитиками. Лучшие выпускники будут трудоустроены в компаниях Группы МТС по окончании обучения.

«МТС использует наработки Big Data и машинного обучения в модернизации существующих и создании новых продуктов. Качественная работа с данными позволяет выводить компанию на новый уровень эффективности. Сейчас МТС успешно формирует и закрепляет свои позиции в новой роли кросс-отраслевого провайдера цифровых решений и инновационных технологий: до конца 2018 года мы планируем увеличить численность IT-специалистов на 40 процентов, вверяя новым коллегам решение амбициозных задач на пике развития технологий. В дальнейшем, с ростом задач по новым передовым продуктам, эта цифра будет только расти, - говорит вице-президент МТС по персоналу Мария Голяндрина. - Рынок труда сегодня не способен удовлетворить потребность в специалистах с нужной квалификацией, поэтому мы будем готовить высококлассных профессионалов под текущие и будущие задачи бизнеса. Амбициозными и масштабными проектами мы их гарантированно обеспечим».

«МАИ рад сотрудничеству с лидером телекоммуникационного рынка — компанией МТС. Мы неуклонно придерживаемся выбранного направления сотрудничества с передовыми высокотехнологичными компаниями для создания лучших образовательных программ и устранения кадрового дефицита наших партнеров. Магистерские программы в области больших данных и высоконагруженных интернет-сервисов являются одними из наиболее перспективных с точки зрения создания условий для долгосрочного партнерства. На их базе, с привлечением преподавателей, мы планируем создавать совместные лаборатории и исследовательские группы, которые позволят решать актуальные бизнес-задачи наших коллег», — говорит советник ректора МАИ, член Общественно-делового совета при Правительстве РФ Дмитрий Волошин.

Срок обучения в магистратуре — два года. Набор на бюджетное отделение продлится до 9 августа, на платное — до 21 августа.