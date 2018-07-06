Фестиваль болельщиков FIFA в Саранске ждет гостей 6 июля

После двух дней перерыва главное место встречи поклонников футбола в Саранске вновь открывает свои двери и приглашает всех на очередные мероприятия.

В 15:00 открытие фестиваля болельщиков начнется с развлекательной программы и игр со зрителями. Далее, в 16:00, состоится DJ-сет от Bistroff.

В 16:45 на главном экране фестиваля начнется трансляция матча 1/4 финала. В прямом эфире из Нижнего Новгорода сразятся сборные Уругвая и Франции.

По окончании матча зрителей ждет выступление исполнительниц из Москвы IKA и ZARINA - в 19:00 и 20:00 соответственно.

В 20:45 программу мероприятий продолжит трансляция матча из Казани между Бразилией и Бельгией.

В завершении вечера, с 23:00 до 23:45, вниманию зрителей будет представлен DJ-сет от Nevskii.