Жительница Подмосковья прислала наркотики мордовскому заключенному

Заключенному одной из мордовских колоний пришла посылка с наркотическими веществами.

Несколько дней назад сотрудники исправительной колонии №17 во время осмотра посылки, которую прислала жительница Московской области заключенному, приговоренному к 10 годам лишения свободы, обнаружили два полиэтиленовых свертка, в которых были спрятаны наркотические вещества.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту попытки доставки наркотиков в исправительную колонию.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su