Жительница Подмосковья прислала наркотики мордовскому заключенному

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Заключенному одной из мордовских колоний пришла посылка с наркотическими веществами.
Несколько дней назад сотрудники исправительной колонии №17 во время осмотра посылки, которую прислала жительница Московской области заключенному, приговоренному к 10 годам лишения свободы, обнаружили два полиэтиленовых свертка, в которых были спрятаны наркотические вещества.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту попытки доставки наркотиков в исправительную колонию.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.fsin.su