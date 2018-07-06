В Мордовии сотрудники МЧС учат детей плавать

В Республике Мордовия сотрудники МЧС проводят акцию под названием «Научись плавать».

В рамках указанной акции представители ведомства проводят ряд обучающих и показательных мероприятий. В первую очередь данная акция направлена на работу с детьми, которые в настоящее время отдыхают в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях. Сотрудники МЧС рассказывают детям о правилах безопасного поведения на водных объектах, а также о том, как нужно пользоваться плавательными средствами.

В настоящее время уже проведено 269 занятий.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru