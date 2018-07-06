Жителя Лямбирского района оштрафовали за незаконную продажу гусят

В Большеберезниковском районе Республики Мордовия мужчина пытался продать гусят без сопроводительной документации.

Сотрудниками регионального отдела Россельхознадзора было установлено, что в Большеберезниковском районе житель Лямбирского района пытался продать 40 гусят без документации, подтверждающей надлежащее ветеринарно-санитарное состояние товара.

В итоге домашняя птица была снята с продажи.

В отношении продавца была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 800 рублей.

Сотрудники Россельхознадзора напоминают о том, что употребление продукции неизвестного происхождения может причинить серьезный вред здоровью человека.

Источник: ursn-rm.ru