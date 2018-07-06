Сотрудники МЧС посетили Кочкуровский дом–интернат для престарелых и инвалидов

В Кочкуровском районе Республики Мордовия сотрудники МЧС провели профилактическое мероприятие для постояльцев местного дома-интерната для инвалидов и престарелых.

В рамках указанного мероприятия представители ведомства рассказали постояльцам интерната о правилах пожарной безопасности. Кроме того, были отработаны действия по эвакуации в случае возникновения пожара или же прочих чрезвычайных ситуаций.

В ходе проверки было установлено, что эвакуационные пути в доме-интернате находятся в надлежащем состоянии.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Пензенской области.

Источник: 13.mchs.gov.ru