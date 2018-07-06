Житель Саранска украл телевизор у своей знакомой

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который похитил телевизор у своей знакомой.

20 января нынешнего года горожанин находился в квартире своей знакомой, которая проживает по адресу – улица Короленко. Владелица жилья отсутствовала. Мужчина решила компенсировать своё одиночество материальным вознаграждением. Гражданин похитил телевизор знакомой, стоимость которого превышает 17 тыс. рублей. Стоит отметить, что мужчина украл даже документы от похищенного телевизора.

Горожанин полностью признал свою вину.

Решением суда злоумышленник был приговорен к 1 году и 6 месяцам тюремного заключения.

Источник: оktyabrsky.mor.sudrf.ru