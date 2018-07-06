В Мордовии с начала года произошло 11 пожаров на землях лесного фонда

По информации Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства РМ, площадь пожаров составила около 5 гектаров.

В большинстве случаев причиной пожаров было неосторожное обращение граждан с огнем. Отмечались также случаи перехода огня на земли лесного фонда с земель сельхозназначения или от линейных пожаров.

В общей сложности в тушении лесных пожаров принимали участие более 100 человек, а также было задействовано порядка 40 единиц специальной техники.

Все лесные пожары были потушены в день их обнаружения.

Источник: e-mordovia.ru