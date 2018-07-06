В Саранске полицейские проводят антинаркотические мероприятия

В Саранске сотрудники правоохранительных органов проводят антинаркотические акции и мероприятия.

Вместе с аниматорами агентства «Тыква» представители правоохранительных органов навестили детей, которые в настоящее время проходят курс лечения в республиканской клинической больнице №2.

Дети посетили специальную информационную площадку, направленную на профилактику асоциального образа жизни, а также просмотрели театрализованное представление.

Также в рамках социальной информационной акции полицейские раздавали на улицах Саранска раздавали подросткам и молодежи тематические памятки.

Источник: 13.мвд.рф