Житель Ковылкинского района осужден за убийство родного брата

В Ковылкинском районе Республики Мордовия суд вынес приговор в отношении местного жителя, который убил своего брата.

Вечером 20 марта нынешнего года житель села Новое Пшенево, находясь у себя дома, поссорился со своим родным братом. Мужчина не смог справиться со своими негативными эмоциями и, достав из шкафа охотничье двуствольное ружье, выстрелил брату в грудь.

Полученные пострадавшим телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

Решением суда убийца был приговорен к 8 годам тюремного заключения.

По информации, опубликованной пресс-службой прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru