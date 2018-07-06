В Рузаевском районе полицейские организовали для подростков познавательные мероприятия

В Рузаевском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов провели познавательные мероприятия для подростков.

Указанные мероприятия были организованы в рамках акции «Каникулы». В ходе общения с несовершеннолетними гражданами стражи порядка особое внимание уделили вопросам, которые касаются проблемы наркомании, асоциального типа поведения и формирования негативного отношения к любым нарушениям закона.

Кроме того, подросткам был показан видеоролик наркотической тематики.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф