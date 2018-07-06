В Дубенском районе осудили местного жителя, обматерившего полицейского

В Дубенском районе Республики Мордовия суд вынес приговор в отношении местного жителя, который оскорбил сотрудника полиции.

7 мая нынешнего года житель села Дубенки был доставлен в здание районного суда, где в указанный день проходило рассмотрение возбужденного в отношении него уголовного дела по факту появления в нетрезвом виде в общественном месте.

В зале суда правонарушитель принялся ругаться матом. Полицейский, доставивший мужчину в суд, сделал ему замечание. В ответ на это гражданин обругал стража порядка.

Решением суда любитель нецензурной брани был приговорен к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Источник: prokrm.ru