Почему на оборудованных пляжах в Саранске таблички «Купаться запрещено»?

Когда речь идет об оборудованных и подготовленных в Саранске местах для отдыха на время купального сезона, то называются следующие водоемы: "Зеленая роща", "Лесное озеро", пруд по ул. Гончарова и Луховское водохранилище.

За организацию и подготовку данных водоемов отвечает организация "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства". Ее специалисты заключили на весь купальный сезон договор с Центром гигиены и эпидемиологии в РМ, сотрудники которого берут пробы воды, чтобы отслеживать состояние водоемов.

А вот за чистотой возле каждого из указанных мест летнего отдыха отвечает конкретное муниципальное предприятие города - его сотрудники должны регулярно убирать мусор на берегу.

Что касается установленных на пляже табличек «Купаться запрещено», то сотрудники дирекции комментируют это так: "Это не говорит о том, что купаться в водоемах категорически нельзя, но риск подхватить кишечную инфекцию исключать нельзя». Т.е. забота и ответственность за собственное здоровье лежит на самих отдыхающих.

На двух самых популярных у горожан пляжах ("Зеленая роща" и Луховский пляж) работают торговые точки по продаже напитков и мороженого. А также, по заявлению сотрудников дирекции, на всех указанных водоемах работают ежедневно посты спасателей для оказания первой помощи.

Кстати, по итогам прошлого года, наибольшей популярностью у горожан пользовалось Луховское водохранилище. А всего за прошлый купальный сезон в оборудованных для этого местах отдохнули более 53 тысяч человек.

Источник: adm-saransk.ru