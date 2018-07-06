В Ардатовском районе осудили любителя пьяных поездок на автомобиле

В Ардатовском районе Республики Мордовия был осужден 29-летний местный житель, который несколько раз садил за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 5 июня нынешнего года на одном из участков автомобильной дороги, соединяющей Ардатов и Атяшево, была остановлена машина, за рулем которой находился осужденный. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования гражданин отказался.

Выяснилось, что в апреле нынешнего года мужчина был подвергнутом административному наказания по причине управления транспортным средством без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения.

Решением суда правонарушитель был приговорен к 350 часам исправительных работ.

Источник: prokrm.ru