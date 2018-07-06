В Мордовии сотрудники прокуратуры организовали встречу по правовому консультированию детей

В Ардатовском районе Республики Мордовия сотрудники прокуратуры провели мероприятие по правовому консультированию детей.

Сотрудники прокуратуры рассказали детям, которые в настоящее время отдыхают в лагере «Орленок», об их правах и обязанностей. Кроме того, отдельное внимание было уделено рассмотрению вопросов, касающихся ответственности, которую несут несовершеннолетние граждане, так или иначе связанные с незаконным оборотом наркотических веществ.

Помимо этого, для детей были организованы тематические конкурсы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru