Мордовия будет сотрудничать с Санкт-Петербургом в сфере развития спорта

Министр спорта и физической культуры Республики Мордовия Владимир Киреев провел рабочую встречу с председателем комитета по физической культуре и спорту Павлом Беловым.

В ходе указанной встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между органами государственной власти в сфере развития спорта и физической культуры.

Подписанное соглашение предусматривает развитие видов спорта, популяризацию массового спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие спорта высших достижений, организацию и проведение совместных тренировочных сборов, а также обмен опытом работы.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru