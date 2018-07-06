Владимир Волков обсудил с чиновниками развитие сферы ЖКХ

Глава Республики Мордовия Владимир Волков провел совещание, посвященное актуальным вопросом развития сферы ЖКХ.

В ходе совещания Владимир Волков заявил о необходимости наведения порядка в сфере управления многоквартирными домами. В большинстве случаев имеют место различные махинации в процессе взаимодействия управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Также глава Мордовии акцентировал внимание на необходимости строительства мусороперерабатывающего завода в Саранске, а также нового полигона и шести мусороперерабатывающих станций.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru