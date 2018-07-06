Владимир Волков обсудил с чиновниками развитие сферы ЖКХ

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Глава Республики Мордовия Владимир Волков провел совещание, посвященное актуальным вопросом развития сферы ЖКХ.
В ходе совещания Владимир Волков заявил о необходимости наведения порядка в сфере управления многоквартирными домами. В большинстве случаев имеют место различные махинации в процессе взаимодействия управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.
Также глава Мордовии акцентировал внимание на необходимости строительства мусороперерабатывающего завода в Саранске, а также нового полигона и шести мусороперерабатывающих станций.
По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.
Источник: e-mordovia.ru