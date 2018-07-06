«Мордовия-2004» готовится к старту в Кубке РФС

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Футбольная команда «Мордовия-2004» начала подготовку к старту в Кубке РФС среди профессиональных юношеских команд.
Десять команд из различных населенных пунктов Приволжья будут соревноваться в двух группах. После завершения группового этапа футбольных состязаний призовые места разыграют между собой четыре сильнейшие команды.
Турнир будет проведен в период с 24 июля по 2 августа в Тольятти.
Первый матч мордовские футболисты проведут 24 июля. Соперниками воспитанников МЦПЮФП «Мордовия» станут начинающие спортсмены из Набережных Челнов.
По информации центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия».
Источник: cpf-mordovia.ru