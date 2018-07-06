Владимир Волков поздравил работников почтовой связи с профессиональным праздником

Глава Республики Мордовия Владимир Волков поздравил работников почтовой связи.

В своем поздравительном обращении Владимир Волков заявил, что в России услуги почтовой связи по-прежнему пользуются достаточно высоким уровнем спроса, несмотря на стремительное развитие новых коммуникационных технологий.

Кроме того, глава региона отметил, что в Мордовии для повышения уровня качества обслуживания открываются почтовые отделения нового формата.

Владимир Волков поблагодарил работников почтовой связи за непростой повседневный труд, внимательное отношение к людям и преданность выбранной профессии.

Полный текст поздравительного обращения был опубликован на сайте правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru