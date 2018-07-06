В Мордовии наблюдается высокий показатель смертности от алкоголя

Республика Мордовия попала в список регионов с высоким уровнем смертности в результате употребления алкогольных напитков.

Указанный показатель, зарегистрированный в Республике Мордовия, выше среднего по стране. Также в антирейтинг вошли ещё 42 региона, среди которых, к примеру, Магаданская, Костромская, Ленинградская, Архангельская, Кировская, Пензенская, Рязанская, Московская области, Республики Коми, Марий Эл, Алтай и Бурятия.

В общей сложности в период с 2012 по 2017 год в России было зарегистрировано более 301 тыс. случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией.

В то же время известно, что в прошлом году указанный показатель снизился на 17,5% по сравнению с 2012 годом.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru