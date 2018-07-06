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На церкви одного из сел Мордовии установили новые купола

На церкви одного из сел Мордовии установили новые купола

На церкви села Сиалеевская Пятина Инсарского района Республики Мордовия были установлены новые купола.

Четыре новых купола были установлены на Никольской церкви. В связи с этим благочинный Инсарского района отец Сергий отслужил молебен.

Работы по восстановлению Никольской церкви в селе Сиалеевская Пятина продолжаются уже на протяжении нескольких лет. В настоящее время выполнен большой объем работ. Но не меньше предстоит ещё сделать.

О приблизительных сроках завершения восстановительных работ пока что ничего неизвестно.

Прихожане надеются на то, что церковь будет служить ещё многие годы.

По информации «Известий Мордовии».

 

 

 

 

 

 