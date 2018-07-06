На церкви одного из сел Мордовии установили новые купола

На церкви села Сиалеевская Пятина Инсарского района Республики Мордовия были установлены новые купола.

Четыре новых купола были установлены на Никольской церкви. В связи с этим благочинный Инсарского района отец Сергий отслужил молебен.

Работы по восстановлению Никольской церкви в селе Сиалеевская Пятина продолжаются уже на протяжении нескольких лет. В настоящее время выполнен большой объем работ. Но не меньше предстоит ещё сделать.

О приблизительных сроках завершения восстановительных работ пока что ничего неизвестно.

Прихожане надеются на то, что церковь будет служить ещё многие годы.

По информации «Известий Мордовии».