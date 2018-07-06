Хоккейный клуб «Мордовия» приступил к подготовке к новому сезону

Хоккейный клуб «Мордовия» начал подготовку к новому сезону.

2 и 3 июля игроки хоккейного клуба прошли углубленное медицинское обследование. В настоящее время спортсмены находятся в Ромоданово. До 23 июля хоккеисты будут заниматься в спортивном и тренажерном залах местного Дворца спорта, а также проводить тренировки на стадионе.

13 августа представители хоккейного клуба приедут в Саранск, где будет продолжена подготовка к новому сезону.

Кроме того, в начале августа «Мордовия» проведет контрольный матч против пензенского «Дизелиста». Затем хоккеисты сразятся с клубами из Самары и Чебоксар.

Источник: hcmordovia.ru