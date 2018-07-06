На выходных в Мордовии будет тепло и дождливо

В субботу и воскресенье на территории Республики Мордовия будет тепло, но не обойдется и без осадков.

В субботу воздух в Мордовии прогреется до 27 градусов выше нуля. Скорость ветра будет составлять 7-12 метров в секунду. Также возможен небольшой кратковременный дождь и гроза.

В воскресенье столбик термометра поднимется до 26 градусов выше нуля. Кроме того, ожидается небольшой дождь с грозой.

Какое-либо серьезное ухудшение метеорологической ситуации не предвидится.

Синоптики рекомендуют жителям региона, выходя из дома, брать с собой зонты.

По информации гидрометцентра Республики Мордовия.

Источник: saranskmeteo.ru