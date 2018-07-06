Учет программного обеспечения и лицензий

В современном мире все больше входит в нашу жизнь автоматика, даже в некоторых сферах уже роботы практически вытеснили человека. также начали и появляться различные автоматизированные программы, который призваны облегчить ежедневный монотонный труд людей. например, в логистике, бухгалтерии и прочее. одной из компаний, которая пишет подобные продукты, является Softinventive Lab. небольшая компания профессионалов существует на рынке уже 12 лет и пишет хорошие программные продукты, которыми пользуются крупные компании нашей страны. Согласитесь, что это является хорошим показателем качества поставляемого продукта.

Ознакомится с программой можно ниже - Total Network Inventory 3 Профессиональная позволяет воспользоваться качественными инструментами для проверки ПО в любой компании и управления лицензиями. Разработчики компании Softinventive Lab представили модуль Учета ПО и лицензий, с которым подробно можно ознакомиться на портале компании Softinventive Lab.

Инвентаризация программного обеспечения



Все программы, которые были обнаружены на ПК, функционирующих на базе Windows и Mac OS X, упорядочены в одном списке, в котором можно ставить фильтры и задавать гибкий поиск. можно легко ознакамливаться с программными продуктами и праивлами их установки. можно отмечать то, что считаете важным, назначать теги, комментировать и это еще не все.

Учет лицензий



Можно хранить информацию о каждой лицензии, которая является вашей собственностью, вместе с ее характеристиками, лицензионными ключами, датой истечения срока лицензии и всей необходимой документацией.

Статус лицензии



Сведения об установленных программах и их лицензиях будут полезными при необходимости определить лицензионный статус. можно определить, где ощущается нехватка лицензии, а где она в избытке. Можно получить полную информацию о различных проблемах, возникающих с лицензией. С помощью отчетов вы получаете возможность построить быстрые и детальные отчеты о любой сфере деятельности вашего программного обеспечения, в частности перечень установок, список возникших проблем с лицензией и сводка по лицензированию. Можно копировать, делать экспорт печатать отчеты в различных форматах.

Другие функции



Среди прочих возможностей можно выделить отслеживание программное обеспечение на определенных девайсах. Можно объединять различные версии одной программы. при поиске можно пользоваться регулярными выражениями.