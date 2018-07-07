7 июля, фестиваль болельщиков FIFA: поддержим Россию вместе!

7 июля состоится важнейший матч, которого с нетерпением ждет вся страна. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на большом экране на фестивале болельщиков на Советской площади. Начало - в 21:00.

Вообще, программа мероприятий фестиваля болельщиков традиционно начнется в 15:00. После небольшой развлекательнйо программы и игр со зрителями на сцене выступит музыкальный коллектив «D.I.S.C.O.».

В 16:45 начнется трансляция матча четвертьфинала чемпионата мира между сборными Швеция - Англия.

Затем площади будут подведены итоги акции #УсыНадеждыСаранск и ее победитель получит памятные подарки. Напомним, для участия в конкурсе по поддержке нашей сборной надо выложить в соцсети фотографию с усами, указав хэштег #УсыНадеждыСаранск.

В 19:15 на сцене выступит кавер-группа «Апрель», а затем, в 20:00, исполнительница Клава Кока.

В 20:45 начнется трансляция матча между сборными России - Хорватии, а в 22:50 вечер продолжится DJ-сетом от Makarsky.

7 июля, Советская площадь. Болеем за Россию, верим в победу!

Главное фото: vk.com/saransk2018

Источник: saransk-2018.com