В Саранске женщина попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе

В Саранске автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе.

Указанный инцидент был зафиксирован поздним вечером 6 июля на улице Войнова. По предварительной информации, гражданка переходила дорогу по пешеходному переходу. Дойти до другой стороны улицы женщине так и не удалось. Внезапно на горожанку совершил наезд автомобиль.

Известно, что пострадавшая осталась жива. О том, какие травмы были получены женщиной, пока что нет никакой информации.

Переходила ли пострадавшая дорогу на разрешающий сигнал светофора, предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

По информации, которая была опубликована очевидцами происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo