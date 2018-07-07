В Саранске автомобиль врезался в троллейбус

В Саранске было зафиксировано ДТП с участием автомобиля и троллейбуса.

Указанная авария произошла вечером 6 июля на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Гагарина. По предварительным данным, водитель автомобиля, поворачивая направо, врезался в заднюю часть двигавшегося впереди троллейбуса.

Машина получила серьезные повреждения.

По предварительным данным, в результате данного происшествия никто не пострадал.

На участке, где произошла авария, было затруднено движение автотранспорта.

По информации, которая была опубликована очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Автор фото: Татьяна Рождественская.

Источник: vk.com/saransk_photo