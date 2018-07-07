В Рузаевке столкнулись две иномарки

В Рузаевке произошло ДТП с участием двух иномарок.

7 июля утро выходного дня на улице Ленина началось с неприятного инцидента. По указанному адресу произошло столкновение двух иномарок. По предварительной информации, транспортные средства столкнулись из-за того, что водитель одного из автомобилей, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу другой машине.

Есть ли пострадавшие в данном ДТП, пока что неизвестно.

Удар был не очень сильным, поэтому машины получили незначительные повреждения.

По информации, которая была опубликована очевидцами ДТП в сообществе «Подслушано Рузаевка».

Источник: vk.com/ruzvk