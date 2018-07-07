В Саранске тренируются лучшие арбитры России

В Саранске стартовали учебно-тренировочные сборы судей и ассистентов арбитров РФПЛ и ФНЛ.

Указанные сборы проходят на стадионе «Старт». Известно, что рефери сдадут несколько различных тестов, а также пройдут курс теоретической и физической подготовки к новому сезону.

На протяжении ближайших дней судьи и ассистенты будут просматривать матчи ЧМ-2018 для того, чтобы выявить ошибки и достижения судейских бригад.

Сборы будут проходить до 13 июля.

В последний раз подобные сборы проходили на стадионе «Старт» пять лет назад.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru