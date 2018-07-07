В Саранске состоялось заседание антикоррупционной комиссии

В Саранске прошло заседание региональной антикоррупционной комиссии.

В ходе указанного заседания были обсуждены меры, направленные на обеспечения законодательства о противодействии коррупции в процессе использования бюджетных средств и имущества, которое является государственной или муниципальной собственностью.

Кроме того, министр здравоохранения Республики Мордовия Елена Степанова выступила с докладом об организации работы по профилактике нарушений антикоррупционного законодательства в сфере здравоохранения.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru