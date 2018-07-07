Житель Саранска отправится в тюрьму из-за хранения наркотиков

В Саранске был осужден 39-летний местный житель, который хранил наркотические вещества.

В октябре минувшего года 39-летний житель Саранска, находясь в селе Большая Елховка Лямбирского района, нашел недалеко от автомобильной дороги три куста дикорастущей конопли. Мужчина собрал листья конопли и на протяжении нескольких месяцев хранил их в своей саранской квартире.

10 января нынешнего года гражданин, находясь на улице Попова города Саранск, был остановлен полицейскими. В ходе личного досмотра горожанина стражи порядка обнаружили и конфисковали 32 грамма марихуаны.

Решением суда в отношении мужчины, которому ранее уже доводилось выслушивать приговор, была избрана мера наказания в виде 2 лет и 4 месяцев тюремного заключения.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru