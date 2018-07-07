Пятый класс пожароопасности сохраняется в нескольких районах Мордовии

На территории трех районов Республики Мордовия продолжает сохраняться пятый класс пожароопасности.

В настоящее время повышенная угроза возникновения природных пожаров наблюдается на территории Краснослободского, Ельниковского и Атюрьевского районов. Кроме того, в ближайшее время высокая пожарная опасность ожидается в Торбеевском и Зубово-Полянском районах республики.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о том, что при наступлении пятого или четвертого классов пожароопасности категорически запрещено посещать леса. Нарушителям данного предписания грозят штрафы.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru