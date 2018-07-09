В Мордовии на трассе Саранск – Ромоданово произошло смертельное ДТП

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В воскресенье 8 июля около села Малая Чуфаровка столкнулись "ВАЗ" 12-й модели и "Лада Приора". Информация появилась в группе «Привет, сейчас, Саранск» в 23:00, фото Максима Конурина.
По предварительной версии, автомобили столкнулись лоб в лоб из-за вылетевшей на "встречку" "Лады Приоры". Автомобиль загорелся, его водитель погиб.
Па место происшествия прибыл пожарный расчет.
Официальной информации от представителей Госавтоинспекции региона и ГИОД ГУ МЧС России по РМ на данный момент не поступало.
Водитель "ВАЗ" был госпитализирован.