Футбольный клуб "Мордовия" начнет сезон на новом стадионе

17 июля на стадионе "Мордовия Арена" состоится стартовый матч ФК "Мордовия"в рамках ФНЛ сезона 2018-2019. На поле встретятся футболисты клубов Нижнего Новгорода и Мордовии.

Билеты на матч можно будет приобрести с 9 июля в билетном центре "Мордовии Арены".

Начало матча - в 18:00.

Билетный центр работает ежедневно с 10.00 до 20.00. Телефон для справок: 30-30-84.

Напомним, ранее новый стадион в Саранске принял четыре игры в рамках отборочного тура чемпионата мира. В общей сложности стадион тогда посетили около 160 тыс. человек.