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Футбольный клуб "Мордовия" начнет сезон на новом стадионе

Футбольный клуб "Мордовия" начнет сезон на новом стадионе

17 июля на стадионе "Мордовия Арена" состоится стартовый матч ФК "Мордовия"в рамках ФНЛ сезона 2018-2019. На поле встретятся футболисты клубов Нижнего Новгорода и Мордовии.

Билеты на матч можно будет приобрести с 9 июля в билетном центре "Мордовии Арены".
Начало матча - в 18:00.

Билетный центр работает ежедневно с 10.00 до 20.00. Телефон для справок: 30-30-84.

Напомним, ранее новый стадион в Саранске принял четыре игры в рамках отборочного тура чемпионата мира. В общей сложности стадион тогда посетили около 160 тыс. человек.