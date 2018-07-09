За полгода в Мордовии зафиксировано 29 смертей из-за отравления алкоголем

По данным специалистов Управления Роспотребнадзора по РМ, за первое полугодие 2018 года зарегистрировано 40 случаев острых бытовых отравлений спиртсодержащей продукцией, 29 из них завершились летальным исходом.

Если говорить о конкретных территориях республики, то в Саранске зафиксировано 17 случаев острого отравления (10 из них - с летальным исходом), в Рузаевском раойне - 3 случая (все с летальным исходом), Большеберезниковский и Ичалковский - по 2 случая (все с летальным исходом), а также в Ковылкинском, Ардатовском, Чамзинском и других районах.

Большинство случаев отправления алкогольной и спиртсодержащей продукцией, в том числе суррогатами алкоголя, отмечается вреди мужчин - из 40 отравившихся мужчин 36.

Если говорить о возрасте пострадавших от отравления, то в большинстве это взрослые люди 18-60 лет - 27 отравившихся, люди старше 61 года - 8 человек. Кроме того, зафиксированы случаи отравления среди детей до 14 лет (4 отравления) и среди подростков 14-17 лет (1 отравившийся).