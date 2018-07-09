Житель Мордовии, признанный виновным в убийстве, не смог обжаловать приговор

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РМ признала приговор в отношении 55-летнего жителя Зубово-Полянского района законным и обоснованным.

Напомним, Зубово-Полянский районный суд РМ огласил приговор обвиняемому в убийстве в апреле 2018 года. Тогда обвиняемый Капустин, работавший лыжным тренером в Зубово-Полянской ДЮСШ, был признан виновным в умышленном причинении смерти человеку и приговорен к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Органами следствия было установлено, что Капустин выстрелил в жителя Узбекистана, который работал на строительстве его дома. Конфликт произошел 5 сентября 2017 года из-за несогласия потерпевшего со сроками оплаты за работу. После выстрела в спину потерпевшей сумел добраться до ближайшего дома, где скончался.