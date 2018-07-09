Фан-фест в Саранске 10 июля: полуфинал и выступление рэпера ST

Во вторник 10 июля жителей и гостей Саранске трансляция первого полуфинального матча ЧМ-2018 и развлекательная программа.

В 18:00 состоится открытие фестиваля, гостей ждут игровые зоны и развлекательная программа.

В 19:45 на сцене на Советской площади выступит популярный рэп-исполнитель ST (Александр Степанов).

Затем, в 20:45, на большом экране начнется полуфинальный матч чемпионата мира по футболу. Игра между сборными Бельгии и Франции будет транслироваться со стадиона из Санкт-Петербурга.

По окончании матча, в 23:00, зрителей ждет DJ-сет от Slider&Magnit.