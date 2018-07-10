В Октябрьском районе Саранска идет подготовка к осенне-зимнему сезону

В Октябрьском районе Саранска продолжается подготовка к предстоящему отопительному периоду. Управляющие компании ведут промывку инженерных сетей (выполнено на 64%), проводят их опрессовку (11%).

Кроме того, специалисты ремонтируют межпанельные швы жилых домов (выполнено на 39%) и кровлю в жилых домах (48%), проводят остекление в подъездах (42%).

Что касается капитального ремонта систем отопления, в рамках адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Мордовия» на 2014-2043 годы такие работы на сумму более 5,6 млн рублей запланированы в семи многоквартирных домах.

Источник: adm-saransk.ru