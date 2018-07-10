В Мордовии 19-летняя девушка спасла мужчину из огня

Происшествие случилось в селе Стрельниково Атюрьевского района. По информации ГИОД ГУ МЧС России по РМ, Наталья Равочкина, выглянув вечером из окна своего дома, увидела, что дом напротив горит. Девушка знала, что там скорее всего находится их 38-летний сосед, но помочь мужчине в тот момент было некому.

Девушка рассказала, что она крикнула о пожаре работавшей на огороде матери, а сама побежала к горящему дому. Дверь была не заперта, из нее валил дым. Из комнаты, охваченной огнем, раздавались крики о помощи – мужчина лежал в коридоре на полу.

Вероятно, мужчина пытался выбраться из дома самостоятельно, но сил не хватило. Девушка каким-то чудом смогла вытащить пострадавшего соседа из огня.

Подоспевшие на помощь жители села помогли отнести спасенного дальше от горящего дома. Бригада медиков доставила мужчину в больницу, где у него констатировали ожоги I-II степени (40% тела) средней тяжести.

Что касается девушки-героини, то этим летом Наталья Равочкина окончила Краснослободский медицинский колледж. Сейчас решается вопрос о награждении девушки за спасение человека на пожаре.

Источник: ГИОД ГУ МЧС России по РМ