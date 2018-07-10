Глава Мордовии провел совещание с руководством Саранского телевизионного завода

9 июля глава Мордовии Владимир Волков обсудил с генеральным директором Саранского телевизионного завода Сергеем Денисовым итоги работы предприятия за полгода.

В совещании также приняли участие министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Владимир Мазов и зампредседателя правительства, министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Александр Седов.

Денисов сообщил, что объемы производства и реализации продукции в первом полугодии 2018-го составили 108% и 107% соответственно по сравнению с тем же периодом 2017-го. Зарплата на заводе составляет, по словам руководителя, 28 тыс. рублей.

Владимир Волков отметил, что освоение новых сегментов рынка, в том числе выпуск высокотехнологичной гражданской продукции, должно стать залогом стабильного и эффективного развития предприятия в будущем.

Источник: e-mordovia.ru