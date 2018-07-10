Администрации двух поселений РМ не устраняют несанкционированные свалки

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Прокуратура Ичалковского района Мордовии после проведенных проверок установила, что на территории Пермеевского и Ладского сельских поселений расположены несанкционированные свалки отходов.
Администрации указанных поселений не предпринимали необходимых мер для устранения выявленных нарушений.
По результатам проверки прокурор района направил в суд иски с требованием ликвидировать свалки твердых коммунальных отходов, которые отрицательным образом влияют на окружающую среду.
Прокуратура будет контролировать устранение данных нарушений.