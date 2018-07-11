В Мордовии осудили участников преступной группы "Химмаш"

Девятерых участников преступной группы "Химмаш" Верховный суд Мордовии признал виновными. Семерых участников, включая лидера Шорчева Юрия, приговорили к реальным срокам лишения свободы, еще двоих - к условным срокам.

Следователями была установлена роль каждого из участников в организации, руководстве и участии в преступной группе, а также в создании банды, серии убийств и покушений на них с использованием оружия и взрывных устройств, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, а также в совершении ряда вымогательств.

Группа "Химмаш" - одна из преступных группировок, которая действовала в 2000-х годах в Мордовии. Житель Саранска Андрей Борисов создал банду, чтобы вымогать деньги у местных предпринимателей.

С 2001 по 2008 годы члены "Химмаш" получили от бизнесменов путем вымогательства порядка 5 млн рублей, а лидер группировки - более 100 млн. Преступники совершили 10 убийств и покушений на убийства предпринимателей и участников других преступных сообществ. В 2003-м Борисов был застрелен своими же людьми, и главой "химмашевцев" стал Юрий Шорчев.

Лидер группы "Химмаш" и два убийцы были задержаны в 2009-м, а потом задержали и других участников ОПГ.

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных, которые должны были ответить более чем на 200 вопросов по делу. Присяжные признали обвиняемых виновными.