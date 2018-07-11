В УФСИН РФ по РМ прошло совещание представителей прокуратуры и судов

Мероприятие состоялось для обсуждения вопросов в связи с изменением статьи 72 УК России.

Так, данные изменения предусматривают кратный зачет времени содержания под стражей осужденных, которым назначено отбывание наказания в исправительных центрах, воспитательных колониях, колониях-поселениях, колониях общего режима, в срок отбытия наказания.

В обсуждении приняли участие начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РМ Леонид Мустайкин, прокурор Дубравной прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Владимир Мельников, и.о. председателя Зубово-Полянского районного суда Регина Ибрагимова, и.о. председателя Теньгушевского районного суда Галина Вельматкина и начальники и замначальники учреждений.