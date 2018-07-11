В центре Саранска ограничат движение транспорта на две недели

15 июля состоится финал чемпионата мира по футболу, и города будут возвращаться к привычной жизни. В центре Саранска начнется демонтаж инфраструктуры фестиваля болельщиков, возведенной к чемпионату мира.

В столице Мордовии с 17 июля до 1 августа будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по следующим адресам:

на парковке по ул. Советской в районе здания Госсобрания РМ (ул.Советская, 26);

на участке от дома № 34 по ул.Советской до ул.Большевистской;

на парковке, ограниченной зданиями по ул.Советской, д. 53, по ул.Большевистской, 11б, по ул.Советской, д. 49б, д. 49а, д. 47а и ул.Советской;

на парковке по ул.Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова.

Проезд и парковка будут разрешены для транспортных средств по демонтажу инфраструктуры фестиваля болельщиков, а также для экстренных оперативных, аварийных и коммунальных служб.