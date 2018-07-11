В центре Саранска ограничат движение транспорта на две недели

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15 июля состоится финал чемпионата мира по футболу, и города будут возвращаться к привычной жизни. В центре Саранска начнется демонтаж инфраструктуры фестиваля болельщиков, возведенной к чемпионату мира.
В столице Мордовии с 17 июля до 1 августа будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по следующим адресам:
Проезд и парковка будут разрешены для транспортных средств по демонтажу инфраструктуры фестиваля болельщиков, а также для экстренных оперативных, аварийных и коммунальных служб.